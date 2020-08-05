МЧС Приангарья попросило о запрете на продажу алкоголя у пляжей

Большая часть происшествий на воде в Иркутской области происходит с людьми в состояния алкогольного опьянения. Чтобы минимизировать риски, необходимо запретить продажу алкоголя возле пляжей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Мы предложили рассмотреть вопрос об ограничении розничной продажи алкогольной продукции вблизи мест массового отдыха у водоемов», — сообщил врио начальника областного Центра ГИМС Андрей Карепов.

По его словам, пока в регионе нет нормативов и правил, запрещающих продажу спиртного возле пляжей и водоемов. Кроме того, в области насчитывается около 300 необорудованных пляжей.

Люди заходят в воду, не зная о характере дна, холодных глубинных течениях. Если они это делают в состояние алкогольного опьянения, то риск несчастного случая возрастает. Поэтому в регионе также необходимо открывать новые пляжи, где спасатели смогут контролировать поведение людей и при необходимости быстро помочь человеку.

По данным спасателей, летом 2019 года в регионе утонули 87 человек. А с 1 июня 2020 года в неорганизованных местах купания по различным причинам погибли уже 45 человек, включая 10 детей.