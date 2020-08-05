Экранизация повести Кинга в Томске началась с форс-мажоров

Юный режиссер из Томска Диана Костырина рассказала Sibnet.ru о начале съемок фильма по повести Стивена Кинга «Женщина в комнате», первый день работы был сложным, но съемочная группа не отстала от графика.

«Все пошло не по плану с первых секунд, когда мы опоздали на локацию, аппаратура отказывалась работать, мы постоянно ездили в город, ждали оборудование, часа четыре прошло в ожидании», — сказала 17-летний режиссер Диана Костырина.

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Несмотря на задержки, съемочная группа успела отснять материал уже к вечеру, что не позволило отстать от графика работы над фильмом.

Сюжет короткометражного фильма рассказывает о тяжелобольной женщине, которую парализовало после операции. Любящий сын, видя страдания матери, встаёт перед выбором: оставить ее умирать в муках или облегчить ей страдания.

«Женщина в комнате» — экранизация повести американского писателя Стивена Кинга, право на работу с произведением Костыриной дал лично Кинг.

Актерский состав

Весь актерский состав, задействованный в фильме, и Томской области. Сначала Диана Костырина рассматривала на ключевую мужскую роль известных московских актеров, но затем от этой идеи отказалась, утвердив на роли местных подходящих артистов.

Мать (тяжелобольная женщина) — актриса из Томского драматического театра Елена Саликова

Алексей (сын) —Актер из Северска Антон Завьялов

Врач — актер из ТГУ Стас Чайкин

У всех участников фильма есть актерский опыт — в кино или театре, Елена Саликова является заслуженной артисткой России, рассказала Диана Костырина.