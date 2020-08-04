Трамп назвал главную ошибку США

Президент США Дональд Трамп назвал журналистам главную ошибку за всю историю, которую его страна совершила.

Американский лидер в интервью порталу Axios заявил, что «величайшей ошибкой в истории страны» стало решение отправить войска на Ближний Восток, после чего США втянулись в многолетние конфликты в регионе.

Трамп отметил, что предыдущим американским лидерам стоило отказаться от присутствия на Ближнем Востоке. Он также напомнил, что сам многое сделал для безопасности людей, для этого ему пришлось проводить определенную политику в данном регионе.

Так, американские спецслужбы ликвидировали главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Трамп санкционировал для этого целую спецоперацию, об уничтожении террориста стало известно 27 октября 2019 года.