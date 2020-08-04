Обновление Windows замедлило компьютеры

Microsoft признала проблему с производительностью компьютеров, которая возникает после установки патча KB4559309. Корпорация уже работает над решением проблемы.

Сейчас инженеры Microsoft изучают вопрос замедления устройств, однако им нужно больше информации. Специалисты попросили пользователей присылать отчеты об ошибках в системе через Центр обратной связи Windows 10, пишет издание Windows Latest.

Впервые пользователи обратили внимание на возникшие после установки обновления проблемы производительности в июне. Установка обязательного апдейта KB4559309 вызывала замедление работы, самые серьезные проблемы с быстродействием испытывал браузер Edge.

Аналитики предполагают, что неполадки могут быть связаны с ошибками, возникающими при замене устаревшего встроенного браузера на новый Edge. Патч KB4559309 содержит кардинальное обновление для встроенного в «десятку» браузера.