Продолжительность рабочего дня выросла из-за пандемии

Продолжительность рабочего дня и число совещаний выросли при переводе сотрудников на удаленный график из-за пандемии, выяснили эксперты Национального бюро экономических исследований.

Аналитики изучили деятельность более 20 тысяч компаний в различных городах США, Европы и Израиля, пишет Bloomberg. Оказалось, что продолжительность рабочего дня увеличилась на 48,5 минуты по сравнению с привычным показателем стандартной работы в офисе.

Также во время пандемии выросло число совещаний — в среднем на 13%. Эксперты отмечают, что таким способом работодатели поддерживают эффективные коммуникации в коллективах, где сотрудники фактически не могут увидеться друг с другом.

Анализ показал, что удаленная работа заставляет сотрудников работать больше и дольше. При этом часы активной работы сместились на более позднее время. Например, количество рабочих сообщений в корпоративных чатах в период с шести вечера до полуночи, увеличилось на 52%.