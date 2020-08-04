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Восточный обход Новосибирска останется без строителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росавтодор потребовал расторжения 10-миллиардного контракта на строительство Восточного обхода Новосибирска с компанией «Сибмост». Первые 20 километров объездной дорогу строят уже семь лет.

«Решение о расторжении принято в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ», — цитирует «Коммерсантъ» представителя Росавтодора. Иск рассмотрит Арбитражный суд Новосибирской области.

Отставание отмечается по всем видам работ. Первый этап Восточного обхода готов только на 45%.

Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году, на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.

Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме Восточного обхода «Сибмост» также ведет строительство мостового перехода через реку Тюкян в Якутии, обхода Канска, обхода Мариинска, строительство и реконструкцию автодороги «Урал».

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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