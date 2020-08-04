Черногория разрешила въезд российским туристам

Правительство Черногории включило Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию государства. Соответствующий документ опубликован на сайте черногорского кабинета министров.

Граждане России смогут въезжать в Черногорию без каких-либо дополнительных условий. Отмечается, что решение было принято после анализа эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 3,3 тысяч случаев заболевания, 52 человека умерли. За последние сутки в Черногории выявили 43 новых случая.

Официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто, однако Москва на следующей неделе может расширить список государств, перелеты в которые разрешат. На сегодня россиянам разрешено отдыхать в четырех странах.