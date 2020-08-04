Ростелеком объявил о последних днях распродажи смартфонов

Пользователям предлагают приобрести смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi по акции «Последние дни распродажи». Предложение будет действительно вплоть до 16 августа.

Для того, чтобы приобрести смартфон со скидкой необходимо зайти на сайт Ростелекома и выбрать в правом верхнем углу локацию — город, где планируется покупка. После этого в раздел «Акции» выбрать «Последние дни распродажи». Там будут представлены доступные товары.

#Интернет Ростелеком напомнил абонентам об обнулении бонусов в августе

Если над товаром есть надпись «Акция», значит пользователь может приобрести его скидкой. Сумма скидки указана в разделе «Цена». Описание и характеристики смартфона можно увидеть, кликнув по названию модели. Также можно будет увидеть адреса пунктов выдачи, где можно забрать смартфон.

Необходимо убедиться, что все выбранные товары есть в наличии в одном салоне Ростелекома. В противном случае невозможно будет оформить заказ. Выбранный товар сохраняется в «Корзине».

После этого нужно будет зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте, заполнить информацию о себе и сделать заказ.

Забрать товар можно по адресу, который покупатель выбрал при оформлении заказа. А если покупатель решил оформить заказ в салоне Ростелекома, нужно сообщить консультанту, какой товар нужен. Специалист убедится, что все есть в наличии, и оформит заказ.