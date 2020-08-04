НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ показал концепт нового «Хантера»

Источник:
Sibnet.ru
319 2
Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод опубликовал изображения внедорожника, объявив, что это концепт следующей генерации УАЗ «Хантер».

«Это — рендеры следующей генерации легендарного 469-го. То есть Хантера. Автор концепта — Сергей Крицберг. Спасибо талантливому дизайнеру за идею!» — так подписаны снимки в Facebook.

Пользователям понравился внешний вид автомобиля, но они высказали мнение, что он никогда не сойдет с конвейера.

Фото: © УАЗ

УАЗ «Хантер» — модернизированная версия УАЗ-469, серийное производство которого началось в 1972 году. Под капотом автомобиля установлен 135-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ объемом 2.7 литра, в пару которому можно выбрать китайскую пятиступенчатую механическую коробку BAIC либо корейскую МКП Dymos. Привод — подключаемый полный.

Еще по теме
Озвучен срок появления первого российского электромобиля Zetta
АвтоВАЗ обновил двигатель 1.8 для Vesta и XRay
Новый минивэн Kia Carnival доедет до России
Алкозамки появятся в российских автомобилях
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных
•
Запущен сервис по отказу от «зарплатного рабства»
•
Продолжительность рабочего дня выросла из-за пандемии
•
УАЗ показал концепт нового «Хантера»
Подробности
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
Как это работает
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Восточный обход Новосибирска останется без строителей
Сибирь 04.08.2020 16:45
Путешественник «убил» велосипед поездкой от Томска до Крыма
Сибирь 04.08.2020 16:01
Новосибирский преподаватель продавал студентам хорошие оценки
Сибирь 04.08.2020 15:41
Трое пропали при опрокидывании катамарана в Туве
Сибирь 04.08.2020 15:38
Самое популярное
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
8173
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5906
Новый налог придумали для россиян
5077
Самый большой город Minecraft восхитил пользователей соцсетей
3909
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных
•
Запущен сервис по отказу от «зарплатного рабства»
•
Продолжительность рабочего дня выросла из-за пандемии
•
УАЗ показал концепт нового «Хантера»
Подробности
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
50
Новый налог придумали для россиян
33
Путин вновь собрался в Тулун
21
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Рубль перед августом «пошел на дно»
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter