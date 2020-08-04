УАЗ показал концепт нового «Хантера»

Ульяновский автозавод опубликовал изображения внедорожника, объявив, что это концепт следующей генерации УАЗ «Хантер».

«Это — рендеры следующей генерации легендарного 469-го. То есть Хантера. Автор концепта — Сергей Крицберг. Спасибо талантливому дизайнеру за идею!» — так подписаны снимки в Facebook.

Пользователям понравился внешний вид автомобиля, но они высказали мнение, что он никогда не сойдет с конвейера.

Фото: © УАЗ

УАЗ «Хантер» — модернизированная версия УАЗ-469, серийное производство которого началось в 1972 году. Под капотом автомобиля установлен 135-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ объемом 2.7 литра, в пару которому можно выбрать китайскую пятиступенчатую механическую коробку BAIC либо корейскую МКП Dymos. Привод — подключаемый полный.