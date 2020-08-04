Кашляющих на соперников футболистов удалят с поля

Футболисты, умышленно кашляющие на соперников и судей, будут удалены с поля, такая рекомендация утверждена Футбольной ассоциацией Англии.

Намеренный кашель будет считаться оскорбительным выражением или жестом, за такое нарушение арбитр вправе показать красную карточку, пишет BBC со ссылкой на документ.

При этом арбитры не будут отвечать за соблюдение социальной дистанции между футболистами во время празднования голов. Футбольные судьи также не смогут наказывать игроков за плевки на газон во время матча.

Новые рекомендации FA распространяются на все официальные турниры страны, включая Премьер-лигу, Чемпионшип, Кубок Англии и Кубок лиги.

Сезон-2020/2021 в Англии начнётся 29 августа матчем за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Первые встречи АПЛ будут сыграны 12 сентября.