Японцы выбрали самых красивых россиянок

Экс-теннисистка Мария Шарапова, фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также модели Наталья Водянова и Ирина Шейк стали самыми красивыми россиянками по версии японского издания Menjoy.

Женщины в России красивы, так как они высокие и у них белая кожа, говорится в материале Menjoy. Издание сделало свою подборку русских красавиц.

Открыла пятерку теннисистка Мария Шарапова, «теннисная фея мира», объявившая в этом году завершении карьеры. Menjoy выделило высокий рост спортсменки, красивые черты лица и светлые волосы.

«Красивые светлые волосы и голубые глаза уникальны для русской красоты. Ее невинное детское лицо завоевало весь мир», — говорится в публикации о супермодели Наталье Водяновой.

Далее расположилась еще одна супермодель — Ирина Шейк. «В нее были влюблены такие знаменитостей, как футбольная суперзвезда Криштиану Роналду и актер Бредли Купер», — сказано в материале.

Издание в перечень самых красивых включило 16-летнюю фигуристку Анну Щербакову, исполняющую четверные прыжки.

Замыкает пятерку фигуристка, обладательница всех важных титулов в этом виде спорта Алина Загитова. Menjoy отдельно отметило, что особой страстью спортсменки является ее пес Масару породы акита-ину, которого ей подарили в Японии.