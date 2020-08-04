Ангарский маньяк Попков поделился мыслями о смертной казни

Отбывая наказание в колонии, где по соседству в камерах находятся террористы и педофилы, в голову приходят мысли, что смертная казнь лучше пожизненного заключения. Это признание сделал ангарский маньяк Михаил Попков, на счету которого 81 доказанное убийство.

«Все относительно… Сейчас сложно об этом судить. Были моменты, когда я считал, что лучше смертная казнь», — цитируют «Вести Иркутск» Попкова.

#Криминал История ангарского маньяка

Бывшего полицейского признали виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

С 2019 года отбывал наказание в колонии особого режима, а в 2020 внезапно признался еще в двух убийствах, после чего его перевели в СИЗО на период следствия и суда.

Серийный убийца также признался, что хорошо помнит некоторые моменты своей «деятельности», хотя лишний раз старается не думать о совершенных преступлениях.

Но вспоминая о прошлом, он хочет одного — «чтобы не было ничего этого». Попков в СИЗО рассказывал сокамерникам, что считает себя «чистильщиком». Он также не любит, когда его называют маньяком.