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Вечер памяти Виктора Цоя устроят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tim Penn / CC BY 2.0

Вечерний эфир Первого канала будет посвящен памяти музыканта Виктора Цоя, зрители увидят документальные пленки с его участием 15 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

В память о музыканте Первый канал покажет самые яркие мгновения его жизни и карьеры, которые сохранились на пленке. В эфире покажут кино с участием Виктора Цоя, документальным фильмам о нем, и в первую очередь музыке Цоя и группы «Кино».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. ДТП произошло на трассе «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

«30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя» — 15 августа в 19:50 (до и после программы «Время»).

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