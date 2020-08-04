Вечер памяти Виктора Цоя устроят на Первом канале

Вечерний эфир Первого канала будет посвящен памяти музыканта
Виктора Цоя, зрители увидят документальные пленки с его участием 15 августа,
сообщила пресс-служба телеканала.
В память о музыканте Первый канал покажет самые яркие мгновения
его жизни и карьеры, которые сохранились на пленке. В эфире покажут кино с
участием Виктора Цоя, документальным фильмам о нем, и в первую очередь музыке
Цоя и группы «Кино».
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. ДТП произошло
на трассе «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в
нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной
официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич» вылетел на
встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».