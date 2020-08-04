НАВЕРХ

Врачи Приангарья возобновили диспансерные приемы в поликлиниках

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Фото: © Sibnet.ru

Медицинские организации Иркутской области возобновили диспансерные приемы людей, но принимать будут не всех пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пройти диспансерный прием с 1 августа могут люди, находящиеся в восстановительном периоде, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. 

Также диспансерному наблюдению подлежат пациенты, которым делали аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде сделать тест на коронавирус в Новосибирске

Медучреждения для таких пациентов открыты в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском. Для них составляют индивидуальный график посещения и приглашают в медучреждение.

На входе в медучреждение человеку измеряют температуру и подробно объясняют, каких специалистов необходимо посетить. 

Для прохождения диспансерного приема необходимо дистанционно обратиться в поликлинику, за которой закреплен пациент.

Еще по теме
Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
Тропические клопы атаковали россиян
смотреть все
Иркутск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад ждет «августовский сюрприз» от Путина
•
Озвучена причина плохих дорог в России
•
Маленькие номера разрешили вешать на авто и мотоциклы
•
Представлен «убийца» российской Арматы
Подробности
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
Как это работает
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
НОВОСТИ СИБИРИ
Ангарский маньяк Попков поделился мыслями о смертной казни
Сибирь 04.08.2020 13:39
Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири
Сибирь 04.08.2020 12:30
Врачи Приангарья возобновили диспансерные приемы в поликлиниках
Сибирь 04.08.2020 11:43
Тысячи забайкальцев потеряли работу за время пандемии
Сибирь 04.08.2020 11:03
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8651
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
8131
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5864
Новый налог придумали для россиян
4999
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад ждет «августовский сюрприз» от Путина
•
Озвучена причина плохих дорог в России
•
Маленькие номера разрешили вешать на авто и мотоциклы
•
Представлен «убийца» российской Арматы
Как это работает
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
48
Новый налог придумали для россиян
33
Путин вновь собрался в Тулун
21
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Рубль перед августом «пошел на дно»
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter