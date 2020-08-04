Врачи Приангарья возобновили диспансерные приемы в поликлиниках

Медицинские организации Иркутской области возобновили диспансерные приемы людей, но принимать будут не всех пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пройти диспансерный прием с 1 августа могут люди, находящиеся в восстановительном периоде, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.

Также диспансерному наблюдению подлежат пациенты, которым делали аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

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Медучреждения для таких пациентов открыты в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском. Для них составляют индивидуальный график посещения и приглашают в медучреждение.

На входе в медучреждение человеку измеряют температуру и подробно объясняют, каких специалистов необходимо посетить.

Для прохождения диспансерного приема необходимо дистанционно обратиться в поликлинику, за которой закреплен пациент.