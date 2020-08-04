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Озвучена причина плохих дорог в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Протяженность региональных дорог в России в 10 раз больше, чем федеральных, но на их содержание из бюджета выделяется в восемь раз меньше денег, поэтому стоит пересмотреть затраты, говорится в отчете Счетной палаты.

Протяженность региональных дорог в России — более 508 тысяч километров, а федеральных — более 57 тысяч километров, при этом денег на их содержание выделяется в восемь раз меньше. По данным СП, в среднем на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 миллиона рублей, в то время как на содержание одного километра региональных дорог — 288 тысяч рублей.

В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности, что негативно сказывается на состоянии дорог, считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

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«Безопасные и качественные дороги начинаются с крепкого нормативного фундамента. <...> Количество дорог, соответствующих нормативам, хоть и растет, но все же не так значительно, как хотелось бы», — говорится в отчете.

Сейчас меньше половины региональных и муниципальных автодорог (44,2%) соответствует нормативным требованиям. За последние два года их доля выросла всего на 1,1%. При этом нормативам соответствует 84,8% федеральной дорожной сети.

По итогам проверки СП предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание федеральных трасс, а Министерству транспорта совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на их содержание.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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