Тысячи забайкальцев потеряли работу за время пандемии

Ограничительные меры во время эпидемии коронавируса в Забайкальском крае привели к тому, что работу потеряли около 26 тысяч человек, сообщила зампред правительства региона Инна Щеглова в понедельник.

По ее словам, уровень безработицы в Забайкальском крае составляет 6,1% от общего числа экономически активного населения. По данным краевого Минтруда на утро понедельника, в Забайкалье в центр занятости с 1 марта обратилось более 37,2 тысячи человек.

В их число вошли люди потерявшие работу с начала 2020 года, неработающие давно, а также те, кто никогда не трудился. Признали безработными более 31 тысяч человек. Только 3,8 тысячи нашли работу, а 10,5 тысячи человек получают максимальное пособие в размере 14,5 тысячи рублей.

В июле основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров высказал мнение, что работодательская активность во втором полугодии 2020 года будет расти медленно.

Роста реальной безработицы ждать не стоит, однако число зарегистрированных безработных продолжит расти,добавил он. Если государство не будет больше вводить ограничительных мер, то безработица будет колебаться вокруг цифры в 10 миллионов человек.

Уровень безработицы — это основной индикатор рынка труда. Он характеризует состояние экономики страны. По мнению специалистов, нормальным считается уровень безработицы в 4-5%, высоким — более 7%. Высокий уровень безработицы характеризует спад экономики государства.