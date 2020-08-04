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Тысячи забайкальцев потеряли работу за время пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ограничительные меры во время эпидемии коронавируса в Забайкальском крае привели к тому, что работу потеряли около 26 тысяч человек, сообщила зампред правительства региона Инна Щеглова в понедельник.

По ее словам, уровень безработицы в Забайкальском крае составляет 6,1% от общего числа экономически активного населения. По данным краевого Минтруда на утро понедельника, в Забайкалье в центр занятости с 1 марта обратилось более 37,2 тысячи человек. 

В их число вошли люди потерявшие работу с начала 2020 года, неработающие давно, а также те, кто никогда не трудился. Признали безработными более 31 тысяч человек. Только 3,8 тысячи нашли работу, а 10,5 тысячи человек получают максимальное пособие в размере 14,5 тысячи рублей.

В июле основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров высказал мнение, что работодательская активность во втором полугодии 2020 года будет расти медленно. 

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Роста реальной безработицы ждать не стоит, однако число зарегистрированных безработных продолжит расти,добавил он. Если государство не будет больше вводить ограничительных мер, то безработица будет колебаться вокруг цифры в 10 миллионов человек.

Уровень безработицы — это основной индикатор рынка труда. Он характеризует состояние экономики страны. По мнению специалистов, нормальным считается уровень безработицы в 4-5%, высоким — более 7%. Высокий уровень безработицы характеризует спад экономики государства.


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