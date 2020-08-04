Задержан омич, напавший в подъезде на шестилетнюю девочку

Житель Омска, напавший на шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, задержан, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 29 июля мужчина напал на шестилетнюю девочку на лестнице в подъезде многоквартирного дома в Омске. Нападавший притянул ребенка к себе, но девочка вцепилась в перила. На крики вышла мать девочки, и мужчина скрылся с места преступления. На следующий день родители пострадавшей сообщили о произошедшем в полицию. Ребенку телесные повреждения не причинены.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали 3 августа, подозреваемым оказался 29-летний неработающий омич.

По факту преступление возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.