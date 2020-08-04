НАВЕРХ

Задержан омич, напавший в подъезде на шестилетнюю девочку

Источник:
Sibnet.ru
1253 0
Фото: © кадр из видео СУ СК РФ по Омской области

Житель Омска, напавший на шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, задержан, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 29 июля мужчина напал на шестилетнюю девочку на лестнице в подъезде многоквартирного дома в Омске. Нападавший притянул ребенка к себе, но девочка вцепилась в перила. На крики вышла мать девочки, и мужчина скрылся с места преступления. На следующий день родители пострадавшей сообщили о произошедшем в полицию. Ребенку телесные повреждения не причинены.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали 3 августа, подозреваемым оказался 29-летний неработающий омич.

По факту преступление возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Еще по теме
Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали
Печально известная алтайская турбаза закрыта из-за множества нарушений
Предъявлено обвинение владельцу базы на Алтае, где погибла семья
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
смотреть все
Омск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад ждет «августовский сюрприз» от Путина
•
Озвучена причина плохих дорог в России
•
Маленькие номера разрешили вешать на авто и мотоциклы
•
Представлен «убийца» российской Арматы
Подробности
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
Как это работает
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ангарский маньяк Попков поделился мыслями о смертной казни
Сибирь 04.08.2020 13:39
Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири
Сибирь 04.08.2020 12:30
Врачи Приангарья возобновили диспансерные приемы в поликлиниках
Сибирь 04.08.2020 11:43
Тысячи забайкальцев потеряли работу за время пандемии
Сибирь 04.08.2020 11:03
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8651
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
8131
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5864
Новый налог придумали для россиян
4999
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад ждет «августовский сюрприз» от Путина
•
Озвучена причина плохих дорог в России
•
Маленькие номера разрешили вешать на авто и мотоциклы
•
Представлен «убийца» российской Арматы
Подробности
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter