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Номера нестандартного размера разрешили вешать на авто и мотоциклы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый ГОСТ, разрешающий мотоциклистам и владельцам американских и праворульных японских автомобилей, устанавливать компактные номера, вступил в силу 4 августа, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Документ вводит компактные мотоциклетные номера размера 190х145 миллиметров вместо нынешних 245х185 миллиметров. Новый вид задних двухстрочных номеров разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть для американских и праворульных японских машин.

Свои отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов. Шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков сохранены без изменений.

Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию.

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