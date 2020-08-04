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МС-21 с российским двигателем взлетит в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 взлетит в 2020 году. Об этом «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил президенту РФ в понедельник.

«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС21 с нашим, отечественным ПД14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки», — цитирует Слюсаря пресс-служба Кремля.

Двигатели ПД-14 разработаны и производятся в Объединенной двигателестроительной корпорации. А модификация самолета МС-21-300 с отечественными двигателями получила наименование МС-21-310.

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Самолет МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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