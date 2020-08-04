МС-21 с российским двигателем взлетит в 2020 году

Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 взлетит в 2020 году. Об этом «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил президенту РФ в понедельник.

«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС21 с нашим, отечественным ПД14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки», — цитирует Слюсаря пресс-служба Кремля.

Двигатели ПД-14 разработаны и производятся в Объединенной двигателестроительной корпорации. А модификация самолета МС-21-300 с отечественными двигателями получила наименование МС-21-310.

Самолет МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.