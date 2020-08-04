Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали

Супруга рэпера Энди Картрайта, чье тело нашли расчлененным в питерской квартире, арестована, ее обвиняют в убийстве, сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, жена рэпера Марина Кохал в ходе конфликта неустановленным следствием способом убила своего супруга.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 3 августа судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

О загадочной смерти рэпера стало известно 29 июля. Его расчлененное тело было найдено в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Супруга музыканта Марина Кохал сообщила следствию, что он скончался, вероятно, от передозировки. Она не желала супругу бесславной смерти, поэтому решила избавиться от тела, расчленив его.

Позднее стало известно, что Картрайт хотел развестись и уйти к своей любовнице. Кохал не признает свою вину в убийстве мужа.