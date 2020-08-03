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Windows 10 получила новое меню «Пуск»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главным нововведением предстоящего осеннего патча Windows 10 под кодовым номером 20H2 станет переработанное меню «Пуск». Однако пользователи выяснили, что получить новое меню «Пуск» для операционной системы от Microsoft можно уже сейчас.

Владельцы майской версии Windows 20 May 2020 Update при желании могут активировать новое меню «Пуск» простой манипуляцией с реестром. Такая возможность открывается, если пользователь установил необязательное обновление «десятки» KB4568831.

Эксперты предупреждают, что подобные действия выполняются только после резервирования реестра. Итак, если KB4568831 уже установлено, то потребуется открыть в «Блокноте» новый файл и скопировать в него следующий текст:

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFeatureManagementOverrides2093230218] "EnabledState"=dword:00000002 "EnabledStateOptions"=dword:00000000

Затем нужно сохранить файл как 20H2.reg, запустить полученный ключ 20H2.reg и согласиться с изменением реестра, после чего перезагрузить систему. После перезагрузки должно стать доступно новое меню «Пуск».

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