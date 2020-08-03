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Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Реальный уровень смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией примерно равен 0.6%, заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Эксперт пояснила, что существует несколько способов подсчета, однако сейчас ВОЗ использует методику, которая позволяет достаточно точно определять настоящий уровень смертности в разных странах.

Различные оценки дают интервал смертности в 1%—0,6%, цифры могут отличаться из-за отличий эпидемической обстановки. Керкхове подчеркнула, что в настоящее время этот уровень подтверждают сразу несколько исследований.

Подобное значение в среднем означает, что на 200 инфицированных граждан может приходиться один-два летальных случая. По данным ВОЗ, от коронавирусной инфекции в мире уже умерли свыше 680 тысяч человек.

Тема: Распространение коронавируса
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