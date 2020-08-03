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Тропические клопы атаковали россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CDC

Тропические постельные клопы впервые замечены в ряде российских городов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства установили, что численность этих насекомых быстро увеличивается.

Отмечается, что тропические клопы — завезенный из Азии вид, наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Однако привезти клопов домой можно даже после отдыха в дорогих отелях, так как насекомые встречаются в пятизвездочных гостиницах, поэтому при заселении в номер надо внимательно осмотреть постель и при малейших подозрениях отказаться от проживания в таком отеле.

Тропические клопы обычно попадают в дом с вещами или одеждой или мебелью. Если вредитель проник хотя бы в одну квартиру, есть риск распространения их по всему дому, поэтому важно выявить пришельца на ранней стадии.

Чтобы не привезти клопов из путешествия в своих вещах, рекомендуется держать чемоданы в ванной или душевой. По скользким поверхностям насекомым труднее проникнуть в вещи. Грязное белье и одежду нельзя хранить на полу, лучше сложить их в плотно закрывающийся пакет.

«У тропических клопов есть такая особенность — они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона», — отмечается в сообщении.

Появление клопов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Также следует обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.

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