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Ростелеком напомнил абонентам об обнулении бонусов в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Накопленные бонусы Ростелекома необходимо обменять на подарки до 20 августа, после этого числа оставшиеся баллы «сгорят». А с 24 августа стартует обновленная программа для накопления баллов.

Программа «Бонус» — это своеобразный кэшбэк, предоставляемый абонентам Ростелекома. Пользователи «Интерактивного телевидения» смогут активировать «Бонусы» на ТВ-приставке.

Если абонент пользуется услугой «Домашний Интернет», «Домашний телефон» и «Мобильная связь», то для активации программы ему нужно войти в Личный кабинет. Там будет доступна вся информация о имеющихся у него баллах. Также о бонусах можно узнать, позвонив по телефону горячей линии.

Получить баллы можно за регистрацию в программе «Бонусы», за активность в социальных сетях, своевременные и постоянные платежи, а также в качестве подарка на день рождения, или как поощрение за стаж участия в программе.

За накопленные баллы можно приобрести:

  • Скидку 10% на покупку смартфона Honor в интернет-магазине shop.rt.ru
  • Победный набор World of Tanks
  • Скидка 10% в интернет-магазине SUNLIGHT
  • Рюкзак в подарок и 2 или 6 тысяч рублей на покупки на frogogo.ru

На бонусы можно приобрести еще десятки подарков. Подробнее о них можно узнать в Личном кабинете. Бонусы обнуляют потому, что с 24 августа стартует обновленная программа по накоплению подарочных баллов. 

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