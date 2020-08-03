Браузер Chrome разрешил редактуру паролей

Chrome первым из популярных браузеров получил функцию редактирования паролей. Остальные обозреватели предлагают пользователям лишь полностью обновить запомненный ранее пароль.

Функция представлена в Chrome Canary — экспериментальной версии браузера, доступной тестерам. Чтобы активировать новую возможность, надо использовать соответствующий пункт в меню, сообщается в официальном блоге разработчиков.

После активизации пользователь получает возможность редактирования любого из сохраненных паролей, нужный для этого выбор действия появляется справа от пароля по нажатию на кнопку с тремя точками.

В случае успешного тестирования новую функцию внедрят основную версию браузера. Подчеркивается, что функция редактирования упростит работу с паролями, которые специалисты по безопасности рекомендуют регулярно менять.