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Браузер Chrome разрешил редактуру паролей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Chrome первым из популярных браузеров получил функцию редактирования паролей. Остальные обозреватели предлагают пользователям лишь полностью обновить запомненный ранее пароль.

Функция представлена в Chrome Canary — экспериментальной версии браузера, доступной тестерам. Чтобы активировать новую возможность, надо использовать соответствующий пункт в меню, сообщается в официальном блоге разработчиков.

После активизации пользователь получает возможность редактирования любого из сохраненных паролей, нужный для этого выбор действия появляется справа от пароля по нажатию на кнопку с тремя точками.

В случае успешного тестирования новую функцию внедрят основную версию браузера. Подчеркивается, что функция редактирования упростит работу с паролями, которые специалисты по безопасности рекомендуют регулярно менять.

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