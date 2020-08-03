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Польша оштрафовала «Газпром»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на «Газпром» в размере 213 миллионов злотых, что эквивалентно 50 миллионов евро. Решение принято из-за отказа российской компании сотрудничать по делу газопровода «Северный поток — 2».

Это максимальная санкция по соответствующей статье, уточняется в сообщении ведомства. Расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2».

Польша предъявила обвинения шести компаниям: российскому «Газпрому», Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. По мнению польской стороны, строительство газопровода требовало разрешения со стороны Варшавы.

В ходе разбирательства UOKiK потребовала от «Газпрома» представить документы, которые относятся к проекту, однако концерт отказался от диалога с польским регулятором.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.