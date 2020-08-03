Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков

Запрет на анонимное пополнение в России вступил в силу с 3 августа, ограничения вводятся из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».

Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или интернет. При этом запрет также касается и других инструментов на рынке электронных денег.

В частности, ограничения вводятся для транспортных карт, карт школьников и других подобных карт. Их баланс после 3 августа можно пополнить только безналичным переводом через банковское приложение или терминал.

Поправки в закон были введены по требованию Росфинмониторинга. По мнению специалистов, анонимное пополнение кошельков можно было использовать для финансирования распространения наркотиков или терроризма.