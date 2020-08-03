Занятия спортом в Забайкалье возобновят «с довеском»

Эпидемия коронавируса и введенные ограничения в Забайкальском крае отрицательно сказались на занятиях спортом. Их нужно возобновлять «с довеском», заявил губернатор региона Александр Осипов.

Министр спорта Забайкальского края Виталий Ломаев предложил Роспотребнадзору разрешить в регионе проведение спортивных мероприятий без зрителей, так как спортсмены проходят медосмотры и не рискуют заразиться. Об этом он заявил в понедельник на пленарном совещании правительства.

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По его словам, Забайкалье переходит к третьему этапу снятия ограничений, а значит можно разрешить проведение соревнований без зрителей. Спортсмены проходят медосмотры и не рискуют заразиться. К тому же спортивные сооружения уже работают и люди имеют возможность заниматься спортом, пишет «Чита.ру» со ссылкой на слова министра.

Губернатор Александр Осипов поддержал его, поручив решить вопрос с Роспотребнадором. Он отметил, что пандемия коронавируса отрицательно отразилась на занятиях спортом. Поэтому их надо возобновлять «с довеском», чтобы исправить ситуацию.