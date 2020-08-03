Microsoft пожелала купить соцсеть TikTok

Microsoft объявила о начале переговоров по покупке соцсети TikTok в США, соответствующее сообщение опубликовано в блоге компании.

Ожидается, что промежуточные итоги переговоров объявят до 15 сентября. Диалог ведется под контролем Комитета по иностранным инвестициям США. Фактически, попытка покупки китайского сервиса инициирована администрацией США, которая считает TikTok «небезопасным».

Корпорация подчеркивает, что покупка бизнеса китайской компании ByteDance в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии обеспечит полную конфиденциальность и защиту «мирового уровня» для личных данных пользователей.

Если сделка состоится, то вся информация пользователей начнет храниться и обрабатываться исключительно в США. Более того, в США перенесут даже данные резервных копий, которые сейчас размещаются на серверах других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал запретить приложение в США из-за рисков для национальной безопасности. При этом никаких доказательств, что TikTok действительно сотрудничает с китайскими властями или спецслужбами, глава государства не привел.