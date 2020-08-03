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Жара и грозы придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Кратковременные дожди и грозы придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию в ближайшие дни. Температура днем в большинстве районов поднимется до +25… +30 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае во вторник и среду облачно, дожди, местами сильные, грозы, днем град. Ветер северо-восточный с порывами 12 метров в секунду. Температура ночью +8… +13 градусов, днем +18… +23 градуса. В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Температура дне повысится до +25… +30 градусов.

По Бурятии местами кратковременные дожди, утром туман, днем грозы. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +7… +12 градусов. Днем +24… +29, местами +18… +13 градуса.

В Иркутской области небольшие дожди, грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +11… +16, при прояснении +5… +10 градусов. Днем +21… +26, в северных и верхнеленских районах +25… +30, местами до +20 градусов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.