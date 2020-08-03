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Депутат задекларировал доход в четыре копейки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Свердловский депутат Илья Гаффнер, прославившийся заявлением, что россиянам нужно «поменьше питаться», заработал в 2019 году четыре копейки, следует из данных о доходах депутатов, опубликованных на сайте Заксобрания региона.

Гаффнер задекларировал 0,04 рубля годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 квадратных метра. У каждого из трех детей депутата также в пользовании по квартире площадью от 80 до 239,2 квадратных метра.

Гаффнер прославился в 2015 году, заявив, что, несмотря на то, что цены на продукты за год выросли на 25%, «это не так страшно».

«Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например», — говорил депутат.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 миллионами рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 миллионов рублей долга.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.