Депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер, прославившийся заявлением, что россиянам нужно «поменьше питаться», заработал в 2019 году четыре копейки, следует из данных о доходах депутатов, опубликованных на сайте Заксобрания региона.

Гаффнер задекларировал 0,04 рубля годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 квадратных метра. У каждого из трех детей депутата также в пользовании по квартире площадью от 80 до 239,2 квадратных метра.

Гаффнер прославился в 2015 году, заявив, что, несмотря на то, что цены на продукты за год выросли на 25%, «это не так страшно».

«Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например», — говорил депутат.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 миллионами рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 миллионов рублей долга.