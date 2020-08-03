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Стартовали съемки сериала «Универ. 10 лет спустя»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Универ. Новая общага»

Популярный на ТВ сериал «Универ» получит продолжение, съемки нового проекта уже начались, сообщила актриса Настасья Самбурская в Instagram.

«Молчать больше невозможно! Стартовали съемки «Универ. 10 лет спустя», до встречи, любимые», — написала актриса в соцсети.

Судя по снимку, опубликованном в Instagram, в сериале снимутся актеры из старого «Универа». Среди них Арарат Кещан, Станислав Ярушин, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Анна Кузина, Сергей Пиоро.

При этом в списке актеров нет Виталия Гогунского (Кузя) и Александра Стекольникова (ботаник Валентин Будейко).

Режиссером сериала «Универ.10 лет спустя» выступит Сергей Черников, который ранее в проекте не участвовал, а генеральными продюсерами вновь станут Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков.

Подробности о проекте пока не сообщаются, также неизвестна дата выхода нового сериала.

Анна Хилькевич, также сообщившая о начале съемок сериала, намекнула, что зрители увидят уже не студентов, а повзрослевших героев.

«Наконец-то не будет повода писать нам "сколько можно уже студентов играть"  и "а что, у вас в Универе никто не выпускается и не стареет"?!» — написала она в Instagram.

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