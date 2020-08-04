Фильм дня: «Шоколад»

Фильм «Шоколад» рассказывает о женщине-кондитере, которая завоевала любовь целого города благодаря искусству делать необычайно вкусные конфеты.
Великобритания/США, 2000 год, режиссер Лассе Халльстрём, 12+
В главных ролях: Жюльет Бинош и Джонни Депп
Слоган: «Нужно только попробовать»
Действие фильма развивается в тихом французском городке, где
всем заправляет мэр Поль де Рейно. Однажды в город приезжает молодая женщина
Виенн и отрывает там необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям
испытать новое удовольствие.
Поначалу местные жители относятся к приезжей с
опаской и скепсисом, но ее конфеты рано или поздно сломят сопротивление чопорных граждан.
Для создания некоторых сцен в фильме съемочной группе пришлось строить большие объекты. Например, городского кладбища, показанного в фильме, на самом деле не существует — это декорация, выстроенная специально для фильма.
Шоколад, задействованный в картине, оказался действительно необычайно вкусным. Этому можно найти подтверждение в некоторых сценах. Когда герой Деппа впервые приходит в шоколадный магазин, Вианн дает ему шоколадку на пробу. После того как Ру откусывает кусочек, камера меняет ракурс, и шоколадка оказывается полностью съеденной.
Фильм «Шоколад» удостоен высоких оценок критиков. Картина была представлена в пяти номинациях «Оскара», в числе прочих и за «Лучший фильм». Рейтинг IMDb: 7.20.