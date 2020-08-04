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Фильм дня: «Шоколад»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Шоколад» рассказывает о женщине-кондитере, которая завоевала любовь целого города благодаря искусству делать необычайно вкусные конфеты.

Великобритания/США, 2000 год, режиссер Лассе Халльстрём, 12+
В главных ролях: Жюльет Бинош и Джонни Депп
Слоган: «Нужно только попробовать»

Действие фильма развивается в тихом французском городке, где всем заправляет мэр Поль де Рейно. Однажды в город приезжает молодая женщина Виенн и отрывает там необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие.

Поначалу местные жители относятся к приезжей с опаской и скепсисом, но ее конфеты рано или поздно сломят сопротивление чопорных граждан.

Для создания некоторых сцен в фильме съемочной группе пришлось строить большие объекты. Например, городского кладбища, показанного в фильме, на самом деле не существует — это декорация, выстроенная специально для фильма.

Шоколад, задействованный в картине, оказался действительно необычайно вкусным. Этому можно найти подтверждение в некоторых сценах. Когда герой Деппа впервые приходит в шоколадный магазин, Вианн дает ему шоколадку на пробу. После того как Ру откусывает кусочек, камера меняет ракурс, и шоколадка оказывается полностью съеденной.

Фильм «Шоколад» удостоен высоких оценок критиков. Картина была представлена в пяти номинациях «Оскара», в числе прочих и за «Лучший фильм». Рейтинг IMDb: 7.20. 

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Топ комментариев

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

nicollaich

Пойду, всем перескажу эту правдивую правду.

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?