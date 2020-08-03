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Аномальная жара накроет Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Область высокого атмосферного давления установилась над Новосибирской областью. В ближайшие дни в некоторых районах температура повысится до +35 градусов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Антициклон в Западную Сибирь пришел из районов центрального Казахстана. Он обеспечивает теплую и даже жаркую погоду на территории юго-востока Западной Сибири.

С понедельника по четверг Новосибирскую область ждет аномально жаркая погода с температурами выше +30 градусов. В ближайшие три дня ожидается погода без осадков. Утром при слабом ветре возможны туманы.

Температура ночью по области установится в пределах +12… +18 градусов, Днем от +24… +30, а по западу и юго-западу до +34… +35 градусов. В Новосибирске ночью +16… +18, днем +24... +29 градусов.

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