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Турист сломал знаменитую статую, делая селфи

Источник:
Sibnet.ru
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Турист из Австрии решил сделать селфи с известной статуей Полины Бонапарт и сломал ей пальцы, сообщается на сайте музея Антонио Кановы в итальянском городе Поссаньо в Facebook.

Мужчина решил сфотографироваться со скульптурой, сел на нее и обломал два пальца ног. Турист никому не сообщил о случившемся и сбежал из музея. Кадры видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее, переданы карабинерам.

Проблема заключается не в ущербе, нанесенном гипсовому слепку, а в «этическом поведении этого джентльмена», прокомментировал изданию Qdpnews.it директор музея. Пальцы скульптуры удалось найти, уже началась реставрация, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

Антонио Канова — яркий представитель неоклассицизма, считается одним из наиболее значительных итальянских скульпторов своего времени. Одна из самых известных его работ — мраморная Венера Победительница, моделью для которой выступила Полина Бонапарт — любимая сестра французского императора Наполеона I.

Оригинальная скульптура находится в Галерее Боргезе в Риме. В музее Антонио Кановы представлен гипсовый слепок.

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Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.