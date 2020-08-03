Озвучен срок появления первого российского электромобиля Zetta

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...> Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Первоначально серийный выпуск Zetta был запланирован на первый квартал этого года. Из-за сдвигов срока компании потребовались дополнительные инвестиции — 100 миллионов рублей.

По словам Мантурова, сейчас идет опытно-промышленная сборка, уже собраны предсерийные электромобили. Производитель получил код WMI, определяющий статус автопроизводителя, а этап сертификации автомобилей завершен на 70%.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Сможет развивать скорость 120 километров в час. В базовой комплектации получит батарею на 200 километров хода. Российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей.