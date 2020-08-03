Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»

Пандемия новой коронавирусной инфекции — это репетиция биологической войны и проверка для отечественной системы здравоохранения, заявил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал Рошаль в интервью Forbes.

Он напомнил, что в СССР система биологической защиты была выстроена на высоком уровне, и именно по ней свою систему строил Китай. Россия же ее частично потеряла. Теперь стране во многом придется пересмотреть свою систему здравоохранения.

«В России недавно прошла оптимизация здравоохранения, нам сократили коечный фонд и урезали (число) врачей почти в два раза. А теперь стали задавать вопрос — а правильно ли мы делали? Я считаю, что неправильно. Маневр всегда должен быть. Нельзя, чтобы здравоохранением руководили финансисты, которые рассуждают так: мы дадим меньше денег, а врачи все равно справятся. Ничего подобного, не справятся!» — высказал уверенность Рошаль.

По мнению врача, России удалось избежать тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения, а также благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля.