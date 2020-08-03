НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»

Источник:
Sibnet.ru
221 2
Фото: premier.gov.ru / CC BY 4.0

Пандемия новой коронавирусной инфекции — это репетиция биологической войны и проверка для отечественной системы здравоохранения, заявил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал Рошаль в интервью Forbes.

Он напомнил, что в СССР система биологической защиты была выстроена на высоком уровне, и именно по ней свою систему строил Китай. Россия же ее частично потеряла. Теперь стране во многом придется пересмотреть свою систему здравоохранения.

«В России недавно прошла оптимизация здравоохранения, нам сократили коечный фонд и урезали (число) врачей почти в два раза. А теперь стали задавать вопрос — а правильно ли мы делали? Я считаю, что неправильно. Маневр всегда должен быть. Нельзя, чтобы здравоохранением руководили финансисты, которые рассуждают так: мы дадим меньше денег, а врачи все равно справятся. Ничего подобного, не справятся!» — высказал уверенность Рошаль.

По мнению врача, России удалось избежать тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения, а также благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Попова рассказала о губительных для коронавируса средствах
Вакцинацию от коронавируса в России сделают бесплатной
Вырос коэффициент распространения коронавируса в России
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»
•
Первый российский электрокар Zetta скоро появится
•
Трамп сделал Путину «последний подарок»
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аттракционы откроются в парках Новосибирска
Сибирь 03.08.2020 12:05
Писательница из Японии рассказала о неожиданной симпатии к Бурятии
Сибирь 03.08.2020 11:45
Глава Забайкалья высказался о ситуации в связи с арестом Фургала
Сибирь 03.08.2020 10:51
Хрущевки Приангарья оказались под угрозой обрушения
Сибирь 03.08.2020 10:19
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8466
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
7631
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5563
Россия испытает оружие Судного дня
5501
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Рошаль увидел в пандемии «репетицию биологической войны»
•
Первый российский электрокар Zetta скоро появится
•
Трамп сделал Путину «последний подарок»
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Больше налогов (штрафов) хороших и разных! Ух, и заживем! Не все! Но те, хто бэз двойного гражданства,...

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

Drronum

Ты теперь можешь даж не писать коменты, просто везде под всеми новостями ставь "Правильно! Поддерживаю!"...