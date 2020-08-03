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Кэмерон показал готовые сцены из «Аватара-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три сцены из второй части «Аватара» с почти готовыми визуальными эффектами, сообщил продюсер Джон Ландау.

Работа над съемками «Аватара-2» возобновилась в середине июня. Первые три сцены из будущего фильма, которые Кэмерон показал команде, всех взволновали.

«С нетерпением ждем, когда мы сможем поделиться с вами», — написал Ландау в Instagram.

Еще до пандемии съемочная группа отсняла несколько сцен под водой и на воде. Тогда в Сети появились кадры со съемок в огромном бассейне, наполненном шариками. Кэмерон заявлял, что результат, который он видит в процессе создания фильма, ему очень нравится. 

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