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Хрущевки Приангарья оказались под угрозой обрушения

Источник:
Известия
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хрущевки в Иркутской области за годы эксплуатации потеряли запас прочности и могут обрушиться от очередного землетрясения, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в письме к правительству РФ.

Примерно треть домов в Иркутской области — хрущевки. Их строили в 1960-1970 годах. За годы эксплуатации они перестали соответствовать требованиям сейсмостойкости. Об этом Якубовской сообщил в письме на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Парламентарий предложил начать в регионе программу по реновации жилья. В 20 населенных пунктах области существует наибольшая степень опасности — здесь есть вероятность сотрясений в девять баллов, пишут «Известия» со ссылкой на информацию, содержащуюся в письме депутата.

В 94 поселениях, включая Иркутск и Ангарск, есть вероятность восьми- и девятибалльных землетрясений, в 99 поселениях возможны семи-и восьмибалльные землетрясения.

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Якубовский предлагает создать специальную программу, которая будет работать по аналогии с финансированием достройки домов обманутых дольщиков. Регион будет вкладывать 20-25% своих средств, а около 80% — федеральный бюджет. 

На программу необходимо выделить до 100 миллиардов рублей, сказал парламентарий. Минстрой РФ рассмотрел предложение депутата и дал ответ, что ведомство готово «рассмотреть заявку о предоставлении субсидии из федерального бюджета».

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