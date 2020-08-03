Адвокат Ефремова озвучил два условия оправдательного приговора

Оправдательный приговор Михаилу Ефремову могут вынести в двух случаях, оба сценария озвучил адвокат артиста Борис Локшин.

По мнению Локшина, есть вариант, что у автомобиля Ефремова во время движения лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление транспортным средством неожиданно стало невозможным.

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В таком случае ДТП могут связать с технической неисправностью машины. Для этого потребуется экспертиза, которую сделать несложно при наличии денег.

Вторым условием, при котором Ефремова могут оправдать, может быть тот факт, что за рулем был не актер, а другой человек.

«После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное», — цитирует предположение Локшина «360».

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). 30 июля суд продлил домашний арест артиста до 22 января, следующее судебное заседание по делу актера назначено на 5 августа.