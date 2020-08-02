Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят слетел с трассы на Гран-при Великобритании в воскресенье.
Квят на 13-м круге не вошел в поворот и вылетел с трассы. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. У болида оторвались два колеса и повредилось шасси.
El golpetazo de Kvyat. #GBR1movistarF1 pic.twitter.com/Kq4Bq7HMFV— F1 en Movistar+ (@movistar_F1) August 2, 2020
Пилот сам вышел из машины, он извинился по рации перед своей командой и сообщил, что с ним все в порядке.
Квят в квалификации в субботу занял 14-е место.
LAP 13/52— Formula 1 (@F1) August 2, 2020
Safety Car is out again - a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car #BritishGP #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm