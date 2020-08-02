Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят слетел с трассы на Гран-при Великобритании в воскресенье.

Квят на 13-м круге не вошел в поворот и вылетел с трассы. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. У болида оторвались два колеса и повредилось шасси.

Пилот сам вышел из машины, он извинился по рации перед своей командой и сообщил, что с ним все в порядке.

Квят в квалификации в субботу занял 14-е место.