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Российского гонщика Смоляра лишили победы в «Формуле-3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alexsmolyar; instagram.com/alexsmolya

Российский гонщик ART Александр Смоляр выиграл первую в карьере гонку «Формулы-3», но после стюарды выписали ему штраф и лишили победы, сообщил пилот в Instagram.

«Потрясающая гонка! Я выиграл ее на трассе, но судьи забрали у меня победу. Я не думаю, что мне нужно было так мешать слип-стриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня», — написал Смоляр.

В Twitter гонщик добавил, что ему выписан штраф в пять секунд. Из-за этого он переместился на седьмую строчку в финишном протоколе. Победителем гонки стал германский пилот команды Trident Давид Бекман.

19-летний Смоляр проводит дебютный сезон в «Формуле-3». В 2019 году он выступал в европейском кубке «Формула-Рено», в котором стал третьим по итогам сезона.

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