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Попова рассказала о губительных для коронавируса средствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», — сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

По данным оперативного штаба на 2 августа, в России зарегистрировано 850 870 случаев заражения. Скончались 14 128 человек, выздоровели 650 173 пациента.

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