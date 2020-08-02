Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем, в том числе о его «миллиардах». Слухи обусловлены тем, что церковь «говорит божию правду», и это многим не нравится.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» — цитирует «Интерфакс» слова патриарха из воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве.

Патриарх привел в пример случай, когда один архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет 6 миллиардов долларов. «Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — сказал патриарх.

По его словам, слухи появляются, чтобы церковь перестала говорить правду. «Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут», — отметил он.