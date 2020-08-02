Трамп сделал Путину «последний подарок»

Решение о выводе части войск США из Германии — возможно, «последний подарок» от действующего президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, заявил аналитик Ник Робертсон в статье для CNN.

Министр обороны США Марк Эспер в конце сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 12 тысяч расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию.

По мнению Робертсона, решение о передислокации войск Европейского командования — самая большая ошибка американского президента.

Трампу понадобилась пара секунд, чтобы объявить о своем решении, но при этом «могут уйти годы на исправление урона, который это нанесет военному альянсу», пишет автор в материале для CNN.

Робертсон считает, что Трамп ищет союзников для усиления санкций против Китая и Ирана, и в этом его намерения не совпадают с европейскими. «Он одновременно дает возможность российскому президенту Владимиру Путину, стратегическому противнику, который уже находится в наступлении, и в то же время выводит из строя союзников, жизненно важных в этой же борьбе. Это двойная цель, типичная для президента США, который настаивает на игре по своим правилам», — высказывается аналитик.

Ранее Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России. По его словам, это странно, учитывая, что Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергию.