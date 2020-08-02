«Вектор» обозначил срок производства вакцины от коронавируса

Центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, в начале следующего года может стартовать массовая вакцинация, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года-началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию, по крайней мере, групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал Максютов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах 27 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра.

Вакцина, разработанная центром эпидемиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны, уже испытана на людях. Результаты названы успешными. Вакцинация от коронавируса будет проводиться бесплатно, средства выделят из бюджета, заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.