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Кокорин перешел в «Спартак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком», сообщил московский футбольный клуб.

Долгосрочный контракт подписан по схеме «3+1». 29-летний форвард присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. Но после скандала с дракой в ресторане и выхода из тюрьмы в сентябре 2019-го он был отправлен в «Сочи» на правах аренды. Там он забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере.

Футболист выступал за сборную России в финальных турнирах чемпионата Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира в 2014-м. Всего он сыграл за национальную команду 48 матчей и отличился 12 раз.

Перед официальным объявлением о подписании контракта с Кокориным «Спартак-Москва» опубликовал видео в духе компьютерной игры Counter-Strike. Герой в раздевалке достает майку «Спартака» и говорит «Follow me» — Следуйте за мной.

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