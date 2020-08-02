Названы самые популярные товары в супермаркетах

Бананы, сахар-песок и картофель чаще всего покупали в сетях «Пятерочка» и «Магнит», сообщило аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

Компания провела анализ 2,5 миллиона чеков «Пятерочки» и «Магнита» за семь месяцев этого года. Популярнее бананов, сахара и картофеля стали только пластиковые пакеты, приводит РБК данные исследования.

В Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в тройку самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

Средний чек покупок в июле был около 500 рублей. Максимального значения за полгода он достиг в апреле: 550 рублей — в «Пятерочке» и 575 рублей — в «Магните».