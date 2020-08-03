Фильм дня: «Интервью с вампиром»

Фильм «Интервью с вампиром» собрал главных голливудских красавчиков вместе — нестареющих кровопийц сыграли Брэд Питт, Том Круз и Антонио Бандерас.

США, 1994 год, режиссер Нил Джордан, 16+

В ролях: Брэд Питт, Том Круз, Антонио Бандерас, Кристен Данст

Слоган: «Испей моей крови и живи вечно»

Вампир Луи приходит к журналисту, чтобы откровенно рассказать о своей вечной жизни. Его история началась еще в 1791 году, когда он был молодым плантатором. Потеряв жену и ребенка, Луи захотел умереть, но вампир Лестар обратил его в подобного себе, и кровопийцы продолжили путь вместе, пока не поняли, как сильно отличаются друг от друга.

Премьера фильма состоялась в 1994 году в Соединенных Штатах. В первые выходные фильм собрал более 36 миллионов долларов, суммарные же сборы от проката по всему миру составили 223 миллиона.

Критики положительно отнеслись к фильму. Картина была отмечена премиями BAFTA в номинациях «лучшая операторская работа» и «лучшая работа художника-постановщика», а также выдвинута на «Оскар» за лучшие декорации и лучшую музыку.