Фильм дня: «Интервью с вампиром»

Фильм «Интервью с вампиром» собрал главных голливудских
красавчиков вместе — нестареющих кровопийц сыграли Брэд Питт, Том Круз и Антонио
Бандерас.
США, 1994 год, режиссер Нил Джордан, 16+
В ролях: Брэд Питт, Том Круз, Антонио Бандерас, Кристен Данст
Слоган: «Испей моей крови и живи вечно»
Вампир Луи приходит к журналисту, чтобы откровенно рассказать
о своей вечной жизни. Его история началась еще в 1791 году, когда он был молодым
плантатором. Потеряв жену и ребенка, Луи захотел умереть, но вампир Лестар
обратил его в подобного себе, и кровопийцы продолжили путь вместе, пока не
поняли, как сильно отличаются друг от друга.
Премьера фильма состоялась в 1994 году в Соединенных Штатах. В первые выходные фильм собрал более 36 миллионов долларов, суммарные
же сборы от проката по всему миру составили 223 миллиона.
Критики положительно отнеслись к фильму. Картина была отмечена премиями BAFTA в номинациях «лучшая операторская работа» и «лучшая работа художника-постановщика», а также выдвинута на «Оскар» за лучшие декорации и лучшую музыку.