Дзюба стал лучшим футболистом страны

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лучшего игрока выбирали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители спортивным СМИ. На звание претендовали 12 футболистов.

Дзюба забил 17 голов в минувшем розыгрыше чемпионата России и делит первое место в списке бомбардиров с партнером по команде иранцем Сердаром Азмуном.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На его счету 54 гола в 126 матчах за клуб. Также в активе форварда 24 забитых мяча в 42 играх за национальную команду.