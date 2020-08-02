НАВЕРХ

Дзюба стал лучшим футболистом страны

Источник:
Sibnet.ru
63 0
Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лучшего игрока выбирали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители спортивным СМИ. На звание претендовали 12 футболистов.

Дзюба забил 17 голов в минувшем розыгрыше чемпионата России и делит первое место в списке бомбардиров с партнером по команде иранцем Сердаром Азмуном.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На его счету 54 гола в 126 матчах за клуб. Также в активе форварда 24 забитых мяча в 42 играх за национальную команду.

Еще по теме
«Спартак» и «Зенит» будут играть в новой форме
Опубликован календарь чемпионата России по футболу на сезон-2020/21
Молния поразила пятерых футболисток, двух насмерть
Чемпион Англии перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия увеличит число разрешенных для полетов стран
•
Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов
•
Трамп запретит социальную сеть TikTok
•
Банки одобрили списание денег со «спящих счетов»
Подробности
•
Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Липницкая показала новорожденную дочь
28.07.2020 14:54
Родченков в маске напал на Россию
27.07.2020 17:41
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия увеличит число разрешенных для полетов стран
•
Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов
•
Трамп запретит социальную сеть TikTok
•
Банки одобрили списание денег со «спящих счетов»
Подробности
•
Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Новый налог придумали для россиян
31
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Россия испытает оружие Судного дня
23
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
21
Навальный раскрыл свои доходы
21